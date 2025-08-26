Прогноз погоды в Харькове на неделю указывает на теплые и преимущественно солнечные условия.

Прогноз погоды в Харькове на 10 дней с 27 августа по 5 сентября подразумевает умеренные колебания термометров и порывы воздуха, сообщает Politeka.

Актуальную информацию предоставляет сайт Метеофор .

27 августа температура составит +11°C, ветер дует с юго-западного направления, скорость порывов до 11 м/с, осадков почти нет. На следующий день ожидается +22°C, северо-восточное направление со скоростью 5 м/с, без дождей.

29 августа столбики термометров покажут +10°C, а 30 августа снова повышение до +24°C, при этом порывы до 6 м/с, осадки незначительные или отсутствуют. 31 августа прогнозирует +11°C, дует северный ветер со скоростью 6 м/с, осадки не ожидаются.

В начале сентября, 1 числа, температурные показатели поднимутся до +28°C, северо-западные потоки воздуха до 7 м/с. 2 сентября ожидается +12°C, без осадков. 3 числа температура достигнет +30°C, направления потока остаются северо-западными.

4 сентября прогнозируется +15°C, легкий западный ветер и 0,2 мм осадков. 5 числа столбики термометров покажут +31°C, умеренные порывы юго-западного воздуха, без осадков. Потоки будут изменять направления от южного к западному в течение периода.

Температурные колебания варьируют от +10 до +31°C. Осадки минимальны, преимущественно сухо, что позволяет харьковчанам планировать активность на свежем воздухе. Умеренные порывы и изменение направления движения воздуха следует учитывать при передвижении по городу.

Итак, прогноз указывает на теплые и преимущественно солнечные условия с небольшими дождями 4 сентября, что поможет планировать как работу, так и отдых на открытом воздухе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Харькове: пожилых украинцев зовут работать, где готовы заплатить от 28 тысяч.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Харьковской области: фермеры столкнулись с проблемами.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: где переселенцам искать убежище, полезные советы для украинцев.