Прогноз погоды на сентябрь в Харькове и области подготовил Харьковский региональный гидрометцентр, сообщает Politeka.

По данным синоптиков , средняя температура в сентябре 2025 ожидается около 14,9 градусов. Уровень дождей прогнозируется в пределах 48 мм, что соответствует климатическим показателям этого месяца.

Первый день осени начнется с переменной облачности, существенных осадков не предвидится. Повеет северо-восточный ветер, однако температурный режим будет оставаться летним. В ночные часы воздух прогреется до 15–20 градусов, а днем ​​возможно повышение до 30–35°.

Кроме температурных колебаний в сентябре ожидается влияние геомагнитных явлений. Наибольшее количество дней с бурями прогнозируется в начале месяца. В частности, активность предполагается 4, 5 и 6 числа. Дополнительно небольшая магнитная буря возможна 15 числа.

Следовательно, этот месяц пройдет со стабильными погодными условиями, характерными для этого периода. Теплые дни будут чередоваться с прохладными ночами, а количество осадков будет соответствовать климатическим нормам. В то же время следует учитывать прогнозируемые магнитные бури, большинство которых ожидается в первые дни осени. Именно такой прогноз погоды на сентябрь в Харькове предоставили специалисты регионального гидрометцентра.

К слову, в Харьковской области также сообщали о прогнозе на ближайшие дни. В частности, 29 августа температура будет около +10°C. 30-го ожидается повышение до +24°C, ветер с порывами до 6 м/с, осадков мало или совсем не будет. 31-го прогнозируется +11°C, северный ветер до 6 м/с, без осадков.

