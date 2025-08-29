Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області забезпечується державними ініціативами, міжнародною підтримкою та цільовими соціальними проєктами.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області доступне завдяки державним і соціальним програмам, повідомляє Politeka.

Скористатися такою можливістю можуть військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи, громадяни з інвалідністю, діти-сироти, люди, позбавлені батьківського піклування, родини загиблих захисників та мешканці, чиї оселі були зруйновані війною. Механізм надання квартир регулюється Законом України про житловий фонд соціального призначення, проте процедура отримання досить тривала, оскільки потребує збору документів та очікування черги.

Для внутрішньо переміщених осіб передбачені нові квартири у тилових регіонах або службові помешкання на обмежений час. Першочергово житло надається родинам із дітьми, людям похилого віку та особам з інвалідністю. Військові можуть розраховувати на новобудови або відновлені оселі, фінансування яких здійснюється за рахунок бюджету та донорських коштів.

Додатково діє програма «єВідновлення», що надає компенсації постраждалим у вигляді сертифікатів на придбання квартир або коштів для будівництва нового будинку.

Ініціатива «єОселя» орієнтована на військових, медиків, науковців і педагогів, пропонуючи іпотеку під 3%. Для інших категорій населення ставка складає 7%. Нормативна площа становить 52,5 м² на людину та 21 м² на кожного наступного члена родини.

Також діє програма «Доступне житло», яка допомагає покращити умови проживання. Вона передбачає компенсацію до 30% вартості квартири, а решта суми може бути внесена власними коштами або покрита кредитом.

Отже, безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області забезпечується державними ініціативами, міжнародною підтримкою та цільовими соціальними проєктами, що враховують потреби різних категорій громадян.

