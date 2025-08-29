Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области обеспечивается государственными инициативами, международной поддержкой и социальными проектами.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области доступно благодаря государственным и социальным программам, сообщает Politeka.

Воспользоваться такой возможностью могут военнослужащие, внутренне перемещенные лица, граждане с инвалидностью, дети-сироты, люди, лишенные родительской опеки, семьи погибших защитников и жители, чьи дома были разрушены войной. Механизм предоставления квартир регулируется Законом Украины о жилом фонде социального назначения, однако процедура получения достаточно продолжительна, поскольку требует сбора документов и ожидания очереди.

Для внутренне перемещенных лиц предусмотрены новые квартиры в тыловых регионах или служебные помещения на ограниченное время. Первоочередно жилье предоставляется семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью. Военные могут рассчитывать на новостройки или восстановленные дома, финансирование которых осуществляется за счет бюджета и донорских средств.

Дополнительно действует программа «єВідновлення», которая предоставляет компенсации пострадавшим в виде сертификатов на приобретение квартир или средств для строительства нового дома.

Инициатива «єОселя» ориентирована на военных, медиков, ученых и педагогов, предлагая ипотеку под 3%. Для других категорий населения ставка составляет 7%. Нормативная площадь составляет 52,5 м2 на человека и 21 м2 на каждого следующего члена семьи.

Также работает программа «Доступне житло», которая помогает улучшить условия проживания. Она предусматривает компенсацию до 30% стоимости квартиры, а остальная сумма может быть внесена собственными средствами или покрыта кредитом.

Итак, бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области обеспечивается государственными инициативами, международной поддержкой и целевыми социальными проектами, учитывающими потребности разных категорий граждан.

