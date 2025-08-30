Безкоштовне житло для ВПО Київській області можна знайти у різних населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.

Сайт Допомагай надає актуальні пропозиції для переселенців.

У місті Обухів, за сорок п’ять кілометрів від столиці, на вулиці Малишка пропонують проживання для жінки без дітей у приватному будинку. Помешкання складається з чотирьох кімнат, обладнане усіма комунікаціями та невеликою присадибною ділянкою. Господар, чоловік тридцяти восьми років, проживає сам, працює та підтримує побут у стабільному стані. Пропозиція передбачає спільне проживання з можливістю створити домашню атмосферу, засновану на взаємоповазі та розумінні.

У селищі Клавдієво-Тарасове Бородянського району на вулиці Шевченка пропонують кімнату для одного чоловіка в приватному будинку. Вхід окремий, що забезпечує приватність, а розміщення доступне довгостроково. Мешканець повинен допомагати по господарству. У помешканні є холодильник, плита, мікрохвильова піч, електрочайник, телевізор, супутникове телебачення, інтернет, меблі та посуд.

Туалет знаходиться на вулиці, опалення пічне, а гаряча вода, душ і пральна машина доступні у бані поруч. Дворик обладнаний для автомобіля, а неподалік розташовані супермаркет, озеро та ліс.

У Києві на вулиці Печенезькій домівку пропонують жінці в обмін на допомогу господарці. Власниця квартири має інвалідність, пересувається за допомогою ходунків, потребує підтримки при русі, а також допомоги у приготуванні їжі та підтриманні порядку. Пропонується окрема кімната у двокімнатній квартирі з усіма зручностями, продукти та комунальні витрати забезпечуються. Розташування у центральному районі робить житло зручним для тривалого перебування.

Отже, безкоштовне житло для ВПО Київській області охоплює різні формати: підселення у приватний будинок, окрему кімнату в селищі або квартиру у місті. Усі варіанти мають власні умови, але об’єднує їх надання можливості переселенцям забезпечити безпечне місце для проживання.

