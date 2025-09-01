У Харківській області триває проєкт, який передбачає грошову допомогу для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надається завдяки міжнародній співпраці та участі благодійних організацій, що прагнуть полегшити життя людей у складних умовах війни, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Карітасу, грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надається у межах проєкту, який фінансується Карітасом Швейцарії, Швейцарською солідарністю та Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва.

Учасники програми можуть отримати кілька видів підтримки. Серед них є екстрена фінансова - для внутрішньо переміщених осіб, які залишили свої домівки протягом останніх 30 днів, а також для домогосподарств, що мешкають у межах 15 кілометрів від лінії фронту чи постраждали від обстрілів.

Розмір виплати становить 10 800 гривень на кожного члена родини, але не більше ніж для 4 осіб, і виплачується одноразово.

Програма також передбачає стабілізаційну підтримку для переселенців, які виїхали після 24 лютого 2022 року, для тих, хто повернувся до своїх населених пунктів, а також для жителів деокупованих територій. Сума складає 3600 гривень на людину протягом 6 місяців з обмеженням у 4 члени родини.

Окрім грошової допомоги, зокрема й для пенсіонерів, у Харківській області, учасники можуть скористатися соціальним супроводом від кейс-менеджера, компенсацією оренди житла, а також послугами з відновлення осель.

Проєкт пропонує і психологічну підтримку для населення, яке постраждало від воєнних подій. Для самотніх людей похилого віку від 55 років і для осіб з інвалідністю від 18 років надаються послуги домашньої опіки.

