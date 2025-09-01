В Харьковской области продолжается проект, предусматривающий денежную помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий населения.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется благодаря международному сотрудничеству и участию благотворительных организаций, стремящихся облегчить жизнь людей в сложных условиях войны, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Каритаса, денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется в рамках проекта, финансируемого Каритасом Швейцарии, Швейцарской солидарностью и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству.

Участники приложения могут получить несколько видов поддержки. Среди них экстренная финансовая - для внутренне перемещенных лиц, покинувших свои дома в течение последних 30 дней, а также для домохозяйств, проживающих в пределах 15 километров от линии фронта или пострадавших от обстрелов.

Размер выплаты составляет 10 800 гривен на каждого члена семьи, но не более 4 человек, и выплачивается единовременно.

Программа также предусматривает стабилизационную поддержку для выехавших после 24 февраля 2022 года переселенцев для тех, кто вернулся в свои населенные пункты, а также для жителей деоккупированных территорий. Сумма составляет 3600 гривен на человека в течение 6 месяцев с ограничением в 4 члена семьи.

Кроме денежной помощи, в том числе и для пенсионеров, в Харьковской области, участники могут воспользоваться социальным сопровождением от кейс-менеджера, компенсацией аренды жилья, а также услугами по восстановлению жилья.

Проект предлагает и психологическую поддержку населению, пострадавшему от военных событий. Для одиноких пожилых людей от 55 лет и для лиц с инвалидностью от 18 лет предоставляются услуги домашней опеки.

