Подібні заяви не підтверджуються поточними даними і не повинні формувати панічні очікування, включно із твердженнями про дефіцит продуктів у Кіровоградській області.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області, про який поширюють тривожні повідомлення, насправді не має достатнього підґрунтя, повідомляє Politeka.

Таку оцінку ситуації дав економіст Олег Пендзин у коментарі агентству УНІАН. За його словами, передчасні прогнози щодо нібито катастрофічного врожаю не відповідають дійсності.

«Сьогодні немає чіткого розуміння, що і в яких обсягах буде зібрано. Українська зернова асоціація навіть прогнозує врожай на 7% кращим за минулорічний. Однак спрогнозувати, якою буде погода в серпні, складно. Через це всі гучні заяви більше схожі на припущення», — підкреслив експерт.

Він нагадав, що зміни вартості хліба та частини інших основних продуктів безпосередньо пов’язані з врожайністю. «Порівняно з неврожайним 2024 роком, сьогодні хліб подорожчав на 22%. Проте в цілому нинішній сезон має виглядати позитивніше», — зазначив Пендзин.

Аналітики компанії ASAP Agri, у свою чергу, повідомили, що нинішні темпи збору зернових і зернобобових нижчі за торішні. Наразі вдалося намолотити 10,3 млн тонн із площі 3,24 млн га, що становить понад 28% запланованого. Для порівняння: минулого року на цей час отримали близько 19 млн тонн із 4,71 млн га, тобто понад 42% площ.

Раніше деякі видання писали, що країна нібито зіткнулася з «найгіршим врожаєм пшениці за останні десять років», що може призвести до подорожчання хлібобулочних виробів на 25%. Однак за оцінкою експертів, подібні заяви не підтверджуються поточними даними і не повинні формувати панічні очікування, включно із твердженнями про дефіцит продуктів у Кіровоградській області.

