Подобные заявления не подтверждаются текущими данными и не должны формировать панические ожидания, включая утверждения о дефиците продуктов в Кировоградской области.

Дефицит продуктов в Кировоградской области, о котором распространяют тревожные сообщения, на самом деле нет достаточной основы, сообщает Politeka.

Такую оценку ситуации дал экономист Олег Пендзин в комментарии агентству УНИАН. По его словам, преждевременные прогнозы относительно якобы катастрофического урожая не соответствуют действительности.

«Сегодня нет ясного понимания, что и в каких объемах будет собрано. Украинская зерновая ассоциация даже прогнозирует урожай на 7% лучше прошлогоднего. Однако спрогнозировать, какова будет погода в августе, сложно. Поэтому все громкие заявления больше похожи на предположения» , — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что изменения стоимости хлеба и части других основных продуктов напрямую связаны с урожайностью. «По сравнению с неурожайным 2024 годом сегодня хлеб подорожал на 22%. Однако в целом нынешний сезон должен выглядеть более позитивно», — отметил Пендзин.

Аналитики компании ASAP Agri, в свою очередь, сообщили, что нынешние темпы сбора зерновых и зернобобовых ниже прошлогодних. Сейчас удалось намолотить 10,3 млн. тонн с площади 3,24 млн. га, что составляет более 28% запланированного. Для сравнения: в прошлом году в настоящее время получили около 19 млн тонн из 4,71 млн га, то есть более 42% площадей.

Ранее некоторые издания писали, что страна якобы столкнулась с «худшим урожаем пшеницы за последние десять лет», что может привести к удорожанию хлебобулочных изделий на 25%. Однако, по оценке экспертов, подобные заявления не подтверждаются текущими данными и не должны формировать панические ожидания, включая утверждения о дефиците продуктов в Кировоградской области.

Источник: Униан

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: какая ситуация на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: украинцам объяснили, на что можно потратить выплаты.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Кировоградской области: как саранча повлияет на цены в магазинах.