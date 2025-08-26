Українців попередили про графік відключення світла з 27 по 29 серпня в Кіровоградській області.

Через планові технічні роботи вводиться графік відключення світла з 27 по 29 серпня в Кіровоградській області, повідомляє Politeka. net.

Про це попередили у прес-службі Устинівської селищної ради.

Графік відключення світла з 27 по 29 серпня в Кіровоградській області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні.

На середу, 27 числа, заплановані роботи з 8:30 до 17 години у Сонцеве на вулицях: Дружби, 21, 23; Миру, 21, 23; Набережна, 1-2, 4-8, 12-14, 16, 18, 23-24, 26; Садова, 1, 5, 7-10, 13, 15, 40-42, 44-47, 51; Центральна, 2, 8-10, 14, 16-18, 20-27, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 46, 49, 51, 55, 59-60, 62-63, 65, 67, 73, 77.

У четвер, 28.08 обмеження стануться з 09:00 до 17:00 в населеному пункті Новоігорівка на вул. Дмитрівська, 89, 91, 93; Степна, 1а, 2-4, 6-7, 9, 11, 14, 18; Степова, 1; Чабанська, 3, 5-8, 10-13, 15, 17-18, 20-22, 24-25, 28, 30-33, 35, 37-38.

Крім цього, з 08.00 до 17.00 знеструмлення будуть у Докучаєве за адресами: Віталія Федитника, 1, 3-6, 6б, 7-40, 42-48, 50-51, 53-54, 56, 61, 63; Докучаівська, 1-2, 4-21, 24; Затишна, 1-7, 9-31, 33-37, 40-45, 47-51, 53-54; Захисників України, 1-16, 18-38, 40-41, 43-46, 48-53; Ігоря Правосудька, 1-12, 14-18, 21-24, 26, 28, 30; Лісова, 1-2, 4-11; Травнева, 1-20, 22-35, 35А, 36, 38-39, 41-45, 48-49, 51-54.

В п'ятницю 29.08, електропостачання буде частково відсутнє з 8:30 до 17:00 в селищі Устинівка, на вулицях:

1-го Травня, 1-2, 4, 6, 8, 11-13, 15, 17, 23, 25, 27;

Б.Хмельницького, 1, 3, 5-9, 11-13, 15-20, 24-26, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

Благодатна, 6-7, 7А, 8, 9А, 10-13, 15-16, 16А, 17-23, 25, 27-37, 40-41, 41А, 41Б, 42-46, 49-59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75;

В'ячеслава Чорновола, 1-4;

Вербова, 1-6, 8-10, 12-16, 18, 20-22, 24;

Відродження, 1, 3, 5-11, 13;

Героїв Рятувальників, 1, 4, 6, 8-11, 13, 13а, 14, 16-21, 25А, 27, 31, 35, 37, 39, 41;

Гетьманська, 2, 4-6, 8;

Гоголя, 1-2, 4, 6-11, 13-14, 16-20, 24, 26, 30, 31Б;

Євмена Доломана, 2, 4-5, 8-9, 11-12, 14-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28, 35;

Затишна, 1-3;

Івана Франка, 1-2, 7;

Мирного П., 1-11, 13-18, 20, 22;

О.Мазуренка, 58, 65, 67-68, 71, 75, 77, 79, 81-98, 100-102, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119;

Садова, 1-10, 12, 14, 14а, 15-19, 21-24, 26-27, 30, 32;

Скіфська, 2-6, 8, 10-18;

Степова, 3, 6, 8;

Франка, 3-6, 8-10;

Шевченко, 1-4, 6-7, 10-14.

