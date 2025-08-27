Забезпечують не лише безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області, а й зерновим та овочевим насінням.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати в рамках підтримки від благодійного фонду "Янголи Спасіння", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Завдяки підтримці численних партнерських організацій у громадах регулярно здійснюється розподіл гуманітарної допомоги у натуральному вигляді. Забезпечують не лише безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області, а й зерновим та овочевим насінням, що дозволяє самостійно вирощувати врожай, а також необхідними сільськогосподарськими інструментами.

Окрему увагу приділяють щоденним потребам мешканців: постійно організовується видача свіжоспеченого хліба, який стає важливою підтримкою для сімей у складний час.

Разом із загальними безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області родини отримують спеціально підібране дитяче харчування, що відповідає вимогам збалансованої дієти та сприяє здоровому розвитку малечі.

Не менш важливою сферою допомоги є забезпечення населення водою та засобами гігієни.

Повідомляється, що 26 серпня в місті Марганець до Центру надання соціальних послуг надійшла чергова партія гуманітарної допомоги. Благодійна організація «Благодійний фонд Янголи спасіння» спільно зі Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй передали центру 780 одиниць різноманітних продуктів харчування.

Такий значний продуктовий запас стане суттєвою підтримкою для закладу, адже він дозволить урізноманітнити меню та значно покращити якість обідів для відвідувачів, які користуються соціальною послугою денного догляду. Завдяки цьому люди, що потребують постійної опіки та допомоги, зможуть харчуватися повноцінно та отримувати належне піклування у комфортних умовах.

