Обеспечивают не только бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области, но и зерновыми и овощными семенами.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области можно получить в рамках поддержки от благотворительного фонда "Ангелы Спасения", сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Благодаря поддержке многочисленных партнерских организаций в общинах регулярно осуществляется распределение гуманитарной помощи в натуральном виде. Обеспечивают не только бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области, но и зерновыми и овощными семенами, что позволяет самостоятельно выращивать урожай, а также необходимыми сельскохозяйственными инструментами.

Особое внимание уделяется ежедневным потребностям жителей: постоянно организуется выдача свежеиспеченного хлеба, который становится важной поддержкой для семей в сложное время.

Вместе с общими бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области семьи получают специально подобранное детское питание, которое отвечает требованиям сбалансированной диеты и способствует здоровому развитию малышей.

Не менее важной областью помощи является обеспечение населения водой и средствами гигиены.

Сообщается, что 26 августа в городе Марганец в Центр предоставления социальных услуг поступила очередная партия гуманитарной помощи. Благотворительная организация «Благотворительный фонд Ангелы спасения» совместно со Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций передали центру 780 единиц продуктов питания.

Такой значительный запас продуктов станет существенной поддержкой для заведения, ведь он позволит разнообразить меню и значительно улучшить качество обедов для посетителей, которые пользуются социальной услугой дневного ухода. Благодаря этому люди, нуждающиеся в постоянной опеке и помощи, смогут питаться полноценно и получать соответствующую заботу в комфортных условиях.

