Такою пільгою можуть скористатися військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи (ВПО), люди з інвалідністю, сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, родини загиблих захисників та громадяни, чий дім було зруйновано через війну. Закон України про житловий фонд соціального призначення регулює механізм надання соціального житла різним категоріям населення, але варто враховувати, що процес отримання квартири доволі тривалий і потребує збору документів та очікування черги.

Для ВПО держава пропонує нові квартири у тилових регіонах або службові помешкання на тимчасовій основі. Пріоритет надається родинам із дітьми, людям похилого віку та особам з інвалідністю. Військові можуть отримати новобудови або відновлену домівку за кошти державного бюджету чи донорів.

Програма «єВідновлення» допомагає тим, чий дім постраждав від війни, надаючи компенсації у вигляді сертифікатів на нові квартири або коштів на будівництво.

«єОселя» розрахована на військових, медиків, педагогів та науковців і передбачає іпотеку під 3%, тоді як інші громадяни можуть розраховувати на ставку 7%. Максимальна площа за цією програмою – 52,5 квадратного метра на одну людину плюс 21 м² на кожного члена сім’ї.

Програма «Доступне житло» надає допомогу тим, хто потребує покращення умов проживання, дозволяючи відшкодувати до 30% вартості квартири, а решту покрити власними коштами або кредитом.

Отже, безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області доступне завдяки державним ініціативам, міжнародній допомозі та соціальним програмам, які враховують потреби різних категорій населення, допомагаючи отримати дах над головою у складних умовах.

