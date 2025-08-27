Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области доступно благодаря государственным инициативам, международной помощи и социальным программам.

В Кировоградской области украинцы могут пользоваться бесплатным жильем для переселенцев, сообщает Politeka.

Такой льготой могут воспользоваться военнослужащие, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), люди с инвалидностью, сироты и дети, лишенные родительской опеки, семьи погибших защитников и граждане, чей дом был разрушен из-за войны войны. Закон Украины о жилом фонде социального назначения регулирует механизм предоставления социального жилья разным категориям населения, но следует учитывать, что процесс получения квартиры достаточно длительный и требует сбора документов и ожидания очереди.

Для ВПЛ государство предлагает новые квартиры в тыловых регионах или служебные помещения на временной основе. Приоритет предоставляется семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью. Военные могут получить новостройки или восстановленный дом за средства государственного бюджета или доноров.

Программа «єВідновлення» помогает тем, чей дом пострадал от войны, предоставляя компенсации в виде сертификатов на новые квартиры или средств на строительство.

«єОселя» рассчитана на военных, медиков, педагогов и ученых и предусматривает ипотеку под 3%, тогда как другие граждане могут рассчитывать на ставку 7%. Максимальная площадь этой программы – 52,5 квадратного метра на одного человека плюс 21 м² на каждого члена семьи.

Программа «Доступне житло» оказывает помощь нуждающимся в улучшении условий проживания, позволяя возместить до 30% стоимости квартиры, а остальное покрыть собственными средствами или кредитом.

Итак, бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области доступно благодаря государственным инициативам, международной помощи и социальным программам, которые учитывают потребности разных категорий населения, помогая получить крышу над головой в сложных условиях.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ с июля: какие документы нужны для оформления помощи.