Нова система оплати проїзду в Рівному стає доступною для всіх мешканців громади.

Нова система оплати проїзду в Рівному виходить на новий етап, адже з 25 серпня стартував продаж загальних транспортних карток E-Pass, повідомляє Politeka.

Купити їх можна ексклюзивно у мережі маркетів «Сім23» та «Сімі». Вартість становить 60 гривень, а щоб почати користуватися, достатньо поповнити баланс.

Точки продажу позначені спеціальними наліпками на касах, тож варто уточнювати наявність безпосередньо у торгових точках. Повний перелік адрес доступний на сайті. Загальна транспортна картка не потребує додаткових налаштувань — достатньо прикласти її до валідатора в автобусі чи тролейбусі після поповнення.

Поповнити баланс без комісії можна через систему EasyPay: у застосунку, на сайті та у понад сотні терміналів по місту. Для зручності носій можна додати у мобільний застосунок EasyPay, що дозволяє миттєво поповнювати, перевіряти баланс і відстежувати історію поїздок.

За словами керівника проєкту з розвитку електронного квитка в EasyPay Олександра Колеснікова, головна мета — зробити транспорт не лише сучасним, а й зручним для кожного пасажира. Завдяки зрозумілому механізму користуватися новою системою стало просто.

Процес впровадження електронного квитка E-Pass у місті розпочався ще в січні 2025 року. Транспортний парк повністю обладнали валідаторами. У застосунку EasyPay з’явилася сторінка міста з можливістю сплати комунальних послуг та доступом до новин.

Важливим етапом став запуск камер відеоспостереження у транспорті з 1 серпня, що підвищило рівень безпеки. Також у ЦНАПах і Департаментах соцполітики з травня видають персоналізовані пільгові картки, якими вже користуються понад двадцять одна тисяча людей.

Запуск продажу загальних карток — це наступний крок, після якого розпочнеться оформлення пільгових носіїв для учнів і студентів. Отже, нова система оплати проїзду в Рівному стає доступною для всіх мешканців громади.

Джерело: easypay

