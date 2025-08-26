Новая система оплаты проезда в Ровно выходит на новый этап, ведь с 25 августа стартовала продажа общих транспортных карт E-Pass, сообщает Politeka.

Купить их можно эксклюзивно в сети маркеров «Сим23» и «Сими». Стоимость составляет 60 гривен, а чтобы начать пользоваться достаточно пополнить баланс.

Точки продаж обозначены специальными наклейками на кассах, поэтому следует уточнять наличие непосредственно в торговых точках. Полный список адресов доступен на сайте . Общая транспортная карта не требует дополнительных настроек — достаточно приложить ее к валидатору в автобусе или троллейбусе после пополнения.

Пополнить баланс без комиссии можно через систему EasyPay: в приложении, на сайте и более сотни терминалов по городу. Для удобства носитель можно добавить в мобильное приложение EasyPay, позволяющее мгновенно пополнять, проверять баланс и отслеживать историю поездок.

По словам руководителя проекта по развитию электронного билета в EasyPay Александра Колесникова, главная цель – сделать транспорт не только современным, но и удобным для каждого пассажира. Благодаря понятному механизму воспользоваться новой системой стало просто.

Процесс введения электронного билета E-Pass в городе начался еще в январе 2025 года. Транспортный парк полностью оборудовали валидаторами. В приложении EasyPay появилась страница города с возможностью оплаты коммунальных услуг и доступа к новостям.

Важным этапом стал запуск камер видеонаблюдения в транспорте с 1 августа, что повысило уровень безопасности. Также в ЦНАПах и Департаментах соцполитики с мая выдают персонализированные льготные карты, которыми уже пользуются более двадцати тысяч человек.

Запуск продажи общих карт – это следующий шаг, после которого начнется оформление льготных носителей для учащихся и студентов. Итак, новая система оплаты проезда в Ровно становится доступной всем жителям общины.

