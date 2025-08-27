Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можна знайти у Дніпрі, Васильківці та П’ятихатках.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області пропонують у кількох населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції розміщує сайт Допомагай.

У місті Дніпро, на вулиці Савкіна, готові прийняти на короткий період три особи. Йдеться про спальне місце у трикімнатній квартирі. Житло з роздільним санвузлом, газом та інтернетом розташоване у цегляному п’ятиповерховому будинку, що входить до дев’ятиповерхового комплексу. Є ліфт, приміщення тепле, поруч магазини, парк, річка, озеро, а також метро. До вокзалу десять хвилин. Проживання спільне з господаркою, заселення можливе одразу.

У селищі Васильківка, Васильківський район, здаються дві кімнати у приватному будинку. Загалом у приміщенні чотири кімнати, прихожа, кухня та санвузол. Є газове опалення, колонка, вода. Для користування наявні холодильник, мікрохвильова піч, пральна машина-автомат і мінімальний набір меблів.

Власники бажають заселити не більше двох осіб, перевага надається людям старше п’ятдесяти років, які мають досвід проживання у сільських умовах. Разом проживає жінка похилого віку. Нові мешканці мають підтримувати порядок у будинку, саду й на городі. Оплата передбачає лише комунальні витрати.

Ще одна можливість доступна у селищі П’ятихатки, П’ятихатський район. Тут пропонують безкоштовне розміщення для одного чоловіка. Умови прості: будинок із зручностями у дворі, опалення дровами, наявна електрика.

Власники готові прийняти хлопця з інтернату, сироту, самотнього пенсіонера або чоловіка, що цінує тишу та риболовлю. Проживання безоплатне, також забезпечується харчування, одяг, мийні засоби. Взамін очікується допомога по господарству, порядність та адекватність.

Отже, безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можна знайти у Дніпрі, Васильківці та П’ятихатках. Пропозиції різняться умовами та терміном, але спільним залишається доступність та підтримка переселенців.

