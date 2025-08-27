Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області пропонують у кількох населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції розміщує сайт Допомагай.

У місті Дніпро, на вулиці Савкіна, готові прийняти на короткий період три особи. Йдеться про спальне місце у трикімнатній квартирі. Житло з роздільним санвузлом, газом та інтернетом розташоване у цегляному п’ятиповерховому будинку, що входить до дев’ятиповерхового комплексу. Є ліфт, приміщення тепле, поруч магазини, парк, річка, озеро, а також метро. До вокзалу десять хвилин. Проживання спільне з господаркою, заселення можливе одразу.

оголошення

У селищі Васильківка, Васильківський район, здаються дві кімнати у приватному будинку. Загалом у приміщенні чотири кімнати, прихожа, кухня та санвузол. Є газове опалення, колонка, вода. Для користування наявні холодильник, мікрохвильова піч, пральна машина-автомат і мінімальний набір меблів.

Власники бажають заселити не більше двох осіб, перевага надається людям старше п’ятдесяти років, які мають досвід проживання у сільських умовах. Разом проживає жінка похилого віку. Нові мешканці мають підтримувати порядок у будинку, саду й на городі. Оплата передбачає лише комунальні витрати.

оголошення

Ще одна можливість доступна у селищі П’ятихатки, П’ятихатський район. Тут пропонують безкоштовне розміщення для одного чоловіка. Умови прості: будинок із зручностями у дворі, опалення дровами, наявна електрика.

Власники готові прийняти хлопця з інтернату, сироту, самотнього пенсіонера або чоловіка, що цінує тишу та риболовлю. Проживання безоплатне, також забезпечується харчування, одяг, мийні засоби. Взамін очікується допомога по господарству, порядність та адекватність.

оголошення

Отже, безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можна знайти у Дніпрі, Васильківці та П’ятихатках. Пропозиції різняться умовами та терміном, але спільним залишається доступність та підтримка переселенців.

