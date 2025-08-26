Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі наразі дуже допомагає літнім людям пережити непрості часи.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається в межах проєкту Багатосекторна підтримка постраждалих від війни в Україні, який реалізує Карітас, повідомляє Politeka.

Як інформує органцізація у своєму Телеграм-каналі, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі передбачає попередню реєстрацію, яка вже розпочалася.

Подати заявку можуть лише ті, хто відповідає кільком чітким критеріям. По-перше, йдеться про домогосподарства, у яких житло отримало незначні пошкодження після 24 лютого 2022 року і які нині мешкають у районах із відносно стабільною ситуацією безпеки.

По-друге, право на участь мають ті, хто втратив джерело доходу або ж має середній дохід менше ніж 6318 гривень на одну людину. По-третє, важливо, щоб родина ще не отримувала підтримку з ремонту від державних чи благодійних програм.

Окремо враховується наявність категорій уразливості. Це може бути інвалідність, важке хронічне захворювання, самотня літня людина віком від 60 років або сім’я, де залишилися лише одна чи двоє літніх людей без підтримки рідних.

Сюди ж належать самотні матері чи батьки, опікуни дітей, багатодітні сім’ї, а також вагітні жінки та матері з малюками до трьох років. Заявки приймаються лише у випадку, якщо пошкодження стосуються вікон, дверей або даху.

Щоб отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів та інших категорій осіб у Запоріжжі, необхідно заповнити спеціальну форму. Після її надсилання з заявником зв’яжеться фахівець, який пояснить усі подальші кроки та розповість про потрібні документи.

Для зручності діють і телефонні консультації. Отримати пораду можна за номерами +38 067 259 80 40 та +38 075 355 88 29.

