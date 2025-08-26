Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье очень помогает пожилым людям пережить непростые времена.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется в рамках проекта Многосекторная поддержка пострадавших от войны в Украине, который реализует Каритас, сообщает Politeka.

Как информирует организация в своем Телеграмм-канале, гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предусматривает уже начавшуюся предварительную регистрацию.

Подать заявку могут только те, кто отвечает нескольким четким критериям. Во-первых, речь идет о домохозяйствах, у которых жилье получило незначительные повреждения после 24 февраля 2022 года и живут в районах с относительно стабильной ситуацией безопасности.

Во-вторых, право на участие имеют те, кто потерял источник дохода или имеет средний доход менее 6318 гривен на одного человека. В-третьих, важно, чтобы семья еще не получала поддержки по ремонту от государственных или благотворительных программ.

Отдельно учитывается наличие категорий уязвимости. Это может быть инвалидность, тяжелое хроническое заболевание, одинокий пожилой человек в возрасте от 60 лет или семья, где остались только один или два пожилых без поддержки родных.

Сюда же входят одинокие матери или родители, опекуны детей, многодетные семьи, а также беременные женщины и матери с малышами до трех лет. Заявки принимаются только в том случае, если повреждения касаются окон, дверей или крыши.

Чтобы получить гуманитарную помощь пенсионерам и другим категориям лиц в Запорожье, необходимо заполнить специальную форму. После отправки с заявителем свяжется специалист, который объяснит все дальнейшие шаги и расскажет о необходимых документах.

Для удобства действуют и телефонные консультации. Получить совет можно по номерам +38 067 259 80 40 и +38 075 355 88 29.

