У Запоріжжі з серпня офіційно стартувала нова система оплати проїзду у міському транспорті, що забезпечує зручність для мешканців та гостей, повідомляє Politeka.

Для користування сервісом почали видавати спеціальні картки, які дають змогу оплачувати поїздки безготівково.

За інформацією пресслужби КП «Запоріжелектротранс», відтепер у тролейбусах, трамваях та автобусах можна розраховуватися карткою або телефоном через валідатори, встановлені у салонах транспортних засобів. Для цього створено транспортну картку «Січ Загальна», яку можна отримати у пунктах видачі за адресою: вул. Шкільна, 2. Один із пунктів працює у касі депо, інший — біля центрального входу підприємства. Прийом громадян здійснюється з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 15:30.

Попит великий, але організатори запевняють, що кожен може обрати зручний час для отримання, щоб уникнути черг. Видача здійснюється через термінали EasyPay, що робить процес швидким та комфортним. Вартість картки становить 60 гривень і сплачується безпосередньо на місці. Після активації вона стає універсальним засобом оплати у всіх видах муніципального транспорту.

Запровадження нової системи оплати проїзду у Запоріжжі є частиною цифровізації міських послуг. Тепер пасажири не потребують дрібних грошей, не чекають решти або кондуктора — достатньо прикласти картку до валідатора.

У КП «Запоріжелектротранс» підкреслюють, що нова система робить пересування містом зручнішим для пасажирів і водіїв, мінімізує ймовірність помилок під час оплати, пришвидшує посадку та забезпечує комфортнішу поїздку для всіх учасників процесу.

Останні новини України:

