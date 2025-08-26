В Запорожье с августа официально стартовала новая система оплаты проезда в городском транспорте, обеспечивающая удобство для жителей и гостей, сообщает Politeka.

Для пользования сервисом начали выдавать специальные карты, позволяющие оплачивать поездки безналично.

По информации прессслужбы КП «Запорожэлектротранс», теперь в троллейбусах, трамваях и автобусах можно рассчитываться картой или телефоном через валидаторы, установленные в салонах транспортных средств. Для этого создана транспортная карта «Січ Загальна», которую можно получить в пунктах выдачи по адресу: ул. Школьная, 2. Один из пунктов работает в кассе депо, другой возле центрального входа предприятия. Прием граждан осуществляется с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:30.

Спрос велик, но организаторы уверяют, что каждый может выбрать удобное время для получения, чтобы избежать очередей. Выдача осуществляется через терминалы EasyPay, что делает процесс быстрым и удобным. Стоимость карты составляет 60 гривен и оплачивается непосредственно на месте. После активации она становится универсальным средством оплаты по всем видам муниципального транспорта.

Внедрение новой системы оплаты проезда в Запорожье является частью цифровизации городских услуг. Теперь пассажиры не нуждаются в мелочах, не ждут остального или кондуктора — достаточно приложить карточку к валидатору.

В КП «Запорожэлектротранс» подчеркивают, что новая система делает передвижение по городу более удобным для пассажиров и водителей, минимизирует вероятность ошибок при оплате, ускоряет посадку и обеспечивает более комфортную поездку для всех участников процесса.

