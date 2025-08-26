Окремі категорії пенсіонерів перестануть отримувати грошову допомогу у Миколаївській області, тож розповідаємо про це детальніше.

У серпні 2025 року для певних категорій людей серед пенсіонерів передбачено грошову допомогу в Миколаївській області, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті "Дії", грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області передбачена тим, хто досяг певного віку, але не має достатньо стажу.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області може бути призначена тим, кому виповнилося 60 років, але хто не набрав необхідного страхового стажу у 32 роки. У таких випадках люди мають право подати заяву на соціальну підтримку.

Головне, аби виконувалися ключові умови. Стаж має становити щонайменше 15 років. Окрім цього, одержувач не повинен отримувати інші види підтримки чи пенсії. Також важливим є підтвердження складних матеріальних обставин і відсутність альтернативних джерел доходу.

Сума виплат визначається індивідуально. Вона дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім доходом на одного члена родини за останні 6 місяців. У 2025 році максимальний розмір такої виплати становить 3028 гривень.

Щоб скористатися можливістю, потрібно подати пакет документів до органів соціального захисту. Після подання документів рішення ухвалюється протягом 10 днів з наступного після звернення дня. Причин для відмови може бути кілька.

Якщо людина працює або має інші доходи, кошти не нададуть. Проблемою може стати й наявність другої квартири, будинку певної площі чи більш як одного автомобіля.

Органи соцзахисту мають право перевіряти матеріально-побутові умови сім’ї. Про рішення повідомляють письмово у п’ятиденний строк після його ухвалення. Якщо громадянин не згоден, він має право оскаржити відмову в суді.

