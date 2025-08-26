Отдельные категории пенсионеров перестанут получать денежную помощь в Николаевской области, так что рассказываем об этом подробнее.

В августе 2025 года для определенных категорий людей среди пенсионеров предусмотрена денежная помощь в Николаевской области , сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте "Дії", денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области предусмотрена тем, кто достиг определенного возраста, но не имеет достаточно стажа.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области может быть назначена тем, кому исполнилось 60 лет, но кто не набрал необходимый страховой стаж в 32 года. В таких случаях люди вправе подать заявление на социальную поддержку.

Главное, чтобы выполнялись ключевые условия. Стаж должен составлять не менее 15 лет. Кроме того, получатель не должен получать другие виды поддержки или пенсии. Также важно подтверждение сложных материальных обстоятельств и отсутствие альтернативных источников дохода.

Сумма выплат определяется индивидуально. Она равна разнице между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним доходом на одного члена семьи за последние 6 месяцев. В 2025 году максимальный размер такой выплаты составляет 3028 грн.

Чтобы воспользоваться возможностью, нужно подать пакет документов в органы социальной защиты. После представления документов решение принимается в течение 10 дней со следующего после обращения дня. Причин для отказа может быть несколько.

Если человек работает или имеет другие доходы, то средства не предоставят. Проблемой может стать и наличие второй квартиры, дома определенной площади или более одного автомобиля.

Органы соцзащиты вправе проверять материально-бытовые условия семьи. О решении сообщают в письменном виде в пятидневный срок после его принятия. Если гражданин не согласен, он имеет право оспорить отказ в суде.

