Робота для пенсіонерів у Львові доступна у різних сферах.

Робота для пенсіонерів у Львові пропонує нові вакансії у сфері клінінгу, кулінарії та легкої промисловості, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цього надає сайт work.ua.

Компанія «Доглянуто» шукає клінерів для прибирання квартир. Умови передбачають виконання підтримуючих і генеральних завдань, можливість працювати від трьох днів щотижня з навантаженням від 5 до 10 годин. Працівники отримують оплату в межах 20 000–30 000 гривень, форму та професійні засоби для догляду за житлом надає роботодавець. Досвід стане перевагою, проте це не є обов’язковою умовою.

Ще одна пропозиція — пекар у сім’ї ресторанів Tomatina, NOA, Emily, Poke Lulu, Una Pinsa. Компанія пропонує позмінний графік (2–2 або 3–3), стажування та стабільну оплату. Зарплата складає від 26 000 гривень (1200 гривень за зміну). Серед бонусів — безкоштовне харчування, знижки на меню та спортзал, премії за рекомендацію нових співробітників. Завдання включають випікання чізкейків, булочок, штруделів, а також підтримання порядку на кухні та допомогу колегам.

Третя вакансія від бренду українського одягу HUKH, який шукає швачку. Вимоги — уважність, акуратність, професійні навички. Завдання полягають у пошитті одягу від початку до кінця та забезпеченні високої якості продукції. Пропонується офіційне працевлаштування, конкурентна оплата 25 000–35 000 гривень, комфортний сучасний цех і можливості для розвитку. Графік роботи стандартний або узгоджений з працівником.

Отже, львівські компанії відкривають різні можливості для кандидатів різного віку. Робота для пенсіонерів у Львові доступна у сферах клінінгу, ресторанного бізнесу та легкої промисловості, що дозволяє кожному обрати напрям відповідно до своїх навичок та побажань.

