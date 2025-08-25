Робота для пенсіонерів у Харкові та інших містах передбачає різні умови та можливості.

Робота для пенсіонерів у Харкові доступна одразу на кількох підприємствах міста, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт work.ua.

Зокрема, ХЛ №2 пропонує вакансію прибиральниці службових приміщень із заробітною платою 8 000 грн. Місце знаходиться на вулиці Харківських Дивізій, 8. Роботодавець готовий розглядати кандидатури студентів, людей з інвалідністю та пенсіонерів. Умови передбачають роботу за графіком, можливу змінність чи неповний день.

Працівникам надають миючі засоби, обладнання, вимагається дотримання правил з охорони праці. Основні обов’язки — миття підлог, стін, меблів, вікон, дверей, дзеркал та сантехнічних вузлів, а також підтримка чистоти під час заходів.

Компанія «Нова пошта» також відкрила вакансію двірника у районі Центрального ринку. Пропонована зарплата становить від 10 000 до 11 000 грн. Умови включають «білу» оплату, лікарняні, оплачувані відпустки, медичне страхування, перспективи кар’єрного зростання. Очікується охайний вигляд, знання методів прибирання та засобів. Серед обов’язків — прибирання службових і офісних приміщень, зон загального користування, робочих місць, виніс сміття, провітрювання.

У Києві компанія NOVUS запрошує кухаря з оплатою від 22 100 до 25 800 грн, також допускається працевлаштування студентів, пенсіонерів та людей з інвалідністю. Обов'язки передбачають приготування страв, контроль термінів, оформлення продукції, підтримку чистоти, роботу з обладнанням. Графік 7/7 з 7:00 до 19:00.

Отже, робота для пенсіонерів у Харкові та інших містах передбачає різні умови та можливості, охоплюючи сферу логістики, освіти й торгівлі.

