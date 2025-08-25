Работа для пенсионеров в Харькове и других городах предусматривает разные условия и возможности.

Работа для пенсионеров в Харькове доступна на нескольких предприятиях города, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт work.ua.

В частности, ХЛ №2 предлагает вакансию уборщицы служебных помещений с заработной платой 8000 грн. Место расположено на улице Харьковских Дивизий, 8. Работодатель готов рассматривать кандидатуры студентов, людей с инвалидностью и пенсионеров. Условия предусматривают работу по графику, возможную сменность или неполный день.

Работникам предоставляют моющие средства, оборудование, требуется соблюдение правил охраны труда. Основные обязанности — мытье полов, стен, мебели, окон, дверей, зеркал и сантехнических узлов, а также поддержание чистоты во время мероприятий.

Компания "Новая почта" также открыла вакансию дворника в районе Центрального рынка. Предлагаемая зарплата составляет от 10000 до 11000 грн. Условия включают в себя «белую» оплату, больничные, оплачиваемые отпуска, медицинское страхование, перспективы карьерного роста. Ожидается аккуратный вид, знание методов уборки и средств. Среди обязанностей – уборка служебных и офисных помещений, зон общего пользования, рабочих мест, вынос мусора, проветривание.

В Киеве компания NOVUS приглашает повара с оплатой от 22100 до 25800 грн, также допускается трудоустройство студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью. Обязанности предполагают приготовление блюд, контроль сроков, оформление продукции, поддержание чистоты, работу с оборудованием. График 7/7 с 7:00 до 19:00.

Итак, работа для пенсионеров в Харькове и других городах предусматривает разные условия и возможности, охватывая сферу логистики, образования и торговли.

