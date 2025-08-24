Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 25 по 31 серпня зробили синоптики та попередили про спеку.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 25 по 31 серпня. Розпочнеться все зі спекотної пори та опадів. У понеділок 25-ого числа: ясна пора спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Температура повітря сягне максимум +23°C.

У вівторок, 26.08: повітря прогріється до +25°C. Ясна пора протримається у місті зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Без опадів.

Середа, 27.08: хмари, які з'являться у місті вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Дождіів не прогнозується. Температурні коливання — від +18 до +25°C.

Четвер, 28 серпня: на небі не буде жодної хмаринки. Опади не прогнозуються. Впродовж дня температура триматиметься в межах +15…+25°C. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже – чекай негоди на старе (з 14 до 21 вересня). Якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж.

У п’ятницю, 29.08: ранок обіцяють безхмарний, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дождів не прогнозується. Температура повітря триматиметься в межах +16…+29°C.

Субота, 30.08: спека повернеться, початок доби буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Температура коливатиметься від +19 до +31°C.

У неділю 31.08: ранок стане безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Температурні показники — від +20 до +31°C. Отже, прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 25 по 31 серпня обіцяє повернення спеки, після прохолодного тижня.

