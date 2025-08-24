Прогноз погоды в Запорожской области на неделю с 25 по 31 августа сделали синоптики и предупредили о жаре.

Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 25 по 31 августа сделали синоптики и рассказали, чего следует ожидать, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 25 по 31 августа. Начнется все с жаркой поры и осадков. В понедельник 25 числа: ясное время будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков. Температура воздуха достигает максимума +23°C.

Во вторник, 26.08: воздух прогреется до +25°C. Ясное время продержится в городе совсем недолго в утренние часы, а уже днем ​​небосвод покроется облаками. Без осадков.

Среда, 27.08: облака, которые появятся в городе днем, продержатся недолго - вечером ожидается ясная пора. Дождей не прогнозируется. Температурные колебания от +18 до +25°C.

Четверг, 28 августа: на небе не будет ни одного облака. Осадки не прогнозируются. В течение дня температура будет держаться в пределах +15…+25°C. В прежние времена заметили, если молодое бабье лето погоже – жди непогоды на старое (с 14 по 21 сентября). Наши предки заметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая.

В пятницу, 29.08: утро обещают безоблачное, и к концу дня небо будет чистым. Дождей не прогнозируется. Температура воздуха будет держаться в пределах +16…+29°C.

Суббота, 30.08: жара вернется, начало суток будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Температура будет колебаться от +19 до +31°C.

В воскресенье 31.08: утро станет безоблачным, и к концу дня небо будет погожим. Температурные показатели от +20 до +31°C. Итак, прогноз погоды в Запорожье на неделю с 25 по 31 августа обещает возвращение жары после прохладной недели.

