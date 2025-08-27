Відомо, хто має право на грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області

Українці, які досягли 60-річного віку, але не змогли накопичити достатньо страхового стажу, мають право на грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області, пише Politeka.

Про це йдеться в повідомленні "Дії".

Водночас законодавством передбачені певні умови, за яких у призначенні виплат можуть відмовити.

У серпні 2025 року її можуть отримати громадяни, які досягли пенсійного віку — 60 років, але не мають повного обсягу страхового стажу, необхідного на цей час (а це 32 роки).

Хто має право на грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області

Для призначення людина повинна відповідати кільком основним вимогам:

мати не менше 15 років страхового стажу;

не отримувати жодних інших видів пенсій чи державної соціальної допомоги;

перебувати у скрутному матеріальному становищі та не мати інших джерел існування.

Розмір виплати

Виплата для осіб, яким виповнилося 60 років, але які не мають достатнього стажу, розраховується індивідуально. Її розмір становить різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім доходом на одного члена сім’ї за останні 6 місяців.

При цьому у 2025 році максимальна сума не може перевищувати 3028 гривень.

Як оформити грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області

Щоб отримати її у 60 років, потрібно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем проживання та подати пакет документів. До нього входять:

заява про призначенн;

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

довідка про трудовий стаж, видана Пенсійним фондом України;

довідка про склад сім’ї та місце проживання;

декларація про доходи та майновий стан за останні 6 місяців.

Строки розгляду

Органи соціального захисту зобов’язані ухвалити рішення про призначення або про відмову у виплатах не пізніше ніж за 10 днів від моменту звернення громадянина.

Таким чином, навіть за відсутності повного страхового стажу, люди віком від 60 років можуть розраховувати на підтримку держави, якщо відповідають визначеним критеріям та своєчасно подадуть необхідні документи.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.