Украинцы, достигшие 60-летнего возраста, но не сумевшие накопить достаточно страхового стажа, имеют право на денежную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области, пишет Politeka.
Об этом говорится в сообщении "Дії".
В то же время, законодательством предусмотрены определенные условия, при которых в назначении выплат могут отказать.
В августе 2025 года ее могут получить граждане, достигшие пенсионного возраста — 60 лет, но не имеющие полного объема страхового стажа, необходимого в настоящее время (а это 32 года).
Кто имеет право на денежную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области
Для назначения человек должен отвечать нескольким основным требованиям:
- иметь не менее 15 лет страхового стажа;
- не получать никаких других видов пенсий или государственной социальной помощи;
- находиться в тяжелом материальном положении и не иметь других источников существования.
Размер выплаты
Выплата для лиц, которым исполнилось 60 лет, но не имеющих достаточного стажа, рассчитывается индивидуально. Ее размер составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним доходом на одного члена семьи за последние 6 месяцев.
При этом в 2025 году максимальная сумма не может превышать 3028 гривен.
Как оформить денежную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области
Чтобы получить ее в 60 лет, следует обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства и подать пакет документов. В него входят:
- заявление о назначении;
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- справка о трудовом опыте, выданная Пенсионным фондом Украины;
- справка о составе семьи и месте жительства;
- право на доходы и имущественное состояние за последние 6 месяцев.
Сроки рассмотрения
Органы социальной защиты обязаны принять решение о назначении или об отказе в выплатах не позднее 10 дней с момента обращения гражданина.
Таким образом, даже при отсутствии полного страхового опыта люди в возрасте от 60 лет могут рассчитывать на поддержку государства, если отвечают определенным критериям и своевременно подадут необходимые документы.
