Украинцы, достигшие 60-летнего возраста, но не сумевшие накопить достаточно страхового стажа, имеют право на денежную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области, пишет Politeka.

Об этом говорится в сообщении "Дії".

В то же время, законодательством предусмотрены определенные условия, при которых в назначении выплат могут отказать.

В августе 2025 года ее могут получить граждане, достигшие пенсионного возраста — 60 лет, но не имеющие полного объема страхового стажа, необходимого в настоящее время (а это 32 года).

Кто имеет право на денежную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области

Для назначения человек должен отвечать нескольким основным требованиям:

иметь не менее 15 лет страхового стажа;

не получать никаких других видов пенсий или государственной социальной помощи;

находиться в тяжелом материальном положении и не иметь других источников существования.

Размер выплаты

Выплата для лиц, которым исполнилось 60 лет, но не имеющих достаточного стажа, рассчитывается индивидуально. Ее размер составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним доходом на одного члена семьи за последние 6 месяцев.

При этом в 2025 году максимальная сумма не может превышать 3028 гривен.

Как оформить денежную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области

Чтобы получить ее в 60 лет, следует обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства и подать пакет документов. В него входят:

заявление о назначении;

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

справка о трудовом опыте, выданная Пенсионным фондом Украины;

справка о составе семьи и месте жительства;

право на доходы и имущественное состояние за последние 6 месяцев.

Сроки рассмотрения

Органы социальной защиты обязаны принять решение о назначении или об отказе в выплатах не позднее 10 дней с момента обращения гражданина.

Таким образом, даже при отсутствии полного страхового опыта люди в возрасте от 60 лет могут рассчитывать на поддержку государства, если отвечают определенным критериям и своевременно подадут необходимые документы.

