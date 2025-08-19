Місцевим мешканцям варто підготуватися до введення обмежень руху в Києві, тож розповідаємо про це детальніше.

Із 16 по 31 серпня діятимуть тимчасові обмеження руху в Києві на Подільському узвозі через ремонт дорожнього покриття, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному порталя столиці з посиланням на КК "Київатодор", водіям варто планувати маршрути заздалегідь, щоб уникнути заторів та незручностей на дорогах.

Обмеження руху в Києві стосуються Подільського узвозу, що з’єднує історичний Поділ із центральною частиною столиці. Дорожники КП ШЕУ Шевченківського району оновлюватимуть асфальтобетонне покриття у верхній та нижній частинах вулиці.

Роботи передбачають часткове перекриття проїзду для всіх видів транспорту, а на окремих ділянках проїзд буде ускладнений. За даними "Київавтодору", ключові відрізки узвозу на карті позначені як місця робіт.

Водіям радять враховувати роботу техніки, дотримуватися ПДР і за можливості обирати альтернативні шляхи. Подільський узвіз є однією з основних транспортних артерій, і якісне оновлення дорожнього покриття підвищить комфорт і безпеку, а також продовжить термін служби дороги.

Ремонтники перепрошують за тимчасові незручності і запевняють, що роботи завершать у встановлені строки, щоб до початку осіннього сезону дорога була повністю готова.

Окрім Подільського узвозу, обмеження руху в Києві передбачають перекриття проспекту Леоніда Каденюка з 18 по 20 серпня. Дорожники КП ШЕУ Дніпровського району ремонтуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття в обох напрямках. Роботи проводитимуть поетапно з частковим перекриттям проїзду транспорту.

Комунальна корпорація закликає враховувати ці зміни під час планування маршруту та попереджає про можливі затори.

