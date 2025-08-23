Місцеві жителі вже можуть відчути всі переваги нової системи оплати за проїзд у Запоріжжі, тож розповідаєм про це детальніше.

У Запоріжжі офіційно запровадили нову систему оплати за проїзд, яка дозволяє розраховуватися у транспорті без готівки, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі КП "Запоріжелектротранс" для цього почали видавати спеціальні картки.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі запрацювала з 1 серпня, коли у місті відкрили пункти видачі "Січ Загальна". Завдяки ним місцеві мешканці можуть оплачувати поїздки у трамваях, тролейбусах і автобусах за допомогою терміналів безконтактного розрахунку, які вже встановлені у салонах.

Щоб отримати картку, потрібно звернутися до пунктів видачі за адресою Шкільна, 2. Один із них розташований у касі депо, інший біля головного входу комунального підприємства "Запоріжелектротранс". Прийом відбувається у робочі дні з 08:00 до 15:30.

Містяни можуть обрати зручний час і місце, щоб забрати"Січ Загальна" без черг, хоча у перші дні роботи попит виявився досить високим.

Видача здійснюється через автоматичний термінал компанії EasyPay, що значно пришвидшує процес. Вартість складає 60 гривень. Оплатити можна одразу на місці. Після активації, цим інфтрументом легко користуватися у будь-якому муніципальному транспорті міста.

Запровадження даної картки стало важливим кроком на шляху цифровізації міських послуг. Тепер пасажирам не потрібно мати при собі дрібні гроші чи чекати на кондуктора. Достатньо просто скористатися валідатором і не чекати решти, або ж не хвильватися чи маєте ви дрібні гроші.

Представники "Запоріжелектротрансу" наголошують, що нова система оплати за проїзд у Запоріжжі створює більше зручностей як для пасажирів, так і для водіїв. Вона зменшує ризик помилок під час розрахунків і пришвидшує посадку у транспорт.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.