Местные жители уже могут почувствовать все преимущества новой системы оплаты за проезд в Запорожье, так что рассказываем об этом подробнее.

В Запорожье официально ввели новую систему оплаты за проезд , которая позволяет рассчитываться в транспорте без наличных денег, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе КП "Запорожэлектротранс", для этого начали выдавать специальные карточки.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье заработала с 1 августа, когда в городе открыли пункты выдачи "Січ Загальна". Благодаря им, местные жители могут оплачивать поездки в трамваях, троллейбусах и автобусах с помощью терминалов бесконтактного расчета, которые уже установлены в салонах.

Чтобы получить карту, нужно обратиться в пункты выдачи по адресу Школьная, 2. Один из них расположен в кассе депо, другой у главного входа коммунального предприятия "Запорожэлектротранс". Прием проходит в рабочие дни с 08:00 до 15:30.

Горожане могут выбрать удобное время и место, чтобы забрать "Січ Загальна" без очередей, хотя в первые дни работы спрос оказался достаточно высоким.

Выдача осуществляется через автоматический терминал компании EasyPay, что значительно ускоряет процесс. Стоимость составляет 60 грн. Оплатить можно на месте. После активации этим инструментом легко пользоваться в любом муниципальном транспорте города.

Введение данной карты явилось важным шагом на пути цифровизации городских услуг. Теперь пассажирам не нужно иметь при себе мелочи или ждать кондуктора. Достаточно просто воспользоваться валидатором и не ждать остальных, или же не волноваться имеете ли вы мелкие деньги.

Представители "Запорожэлектротранса" отмечают, что новая система оплаты за проезд в Запорожье создает больше удобств как для пассажиров, так и для водителей. Она уменьшает риск ошибок при расчетах и ускоряет посадку в транспорт.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать