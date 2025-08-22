Стало відомо, хто з українських громадян має право на отримання цієї грошової допомоги у Запоріжжі.

Частина укранців може отримати від держави грошову допомогу у Запоріжжі у розмірі до 800 тисяч гривень, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Правозахисної спілки інвалідів".

Йдеться про державну одноразову грошову допомогу у Запоріжжі, яка надається громадянам у випадках отримання інвалідності внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи захворювань, що виникли у зв’язку з виконанням службових, посадових або професійних обов’язків.

Таке право поширюється на тих осіб, які постраждали під час збройної агресії рф проти України після 24 лютого 2022 року, перебуваючи в районах проведення воєнних дій, а також у місцевостях, що зазнали бомбардувань, авіаційних ударів чи інших форм збройних нападів.

Право на отримання цієї виплати мають:

працівники підприємств, що забезпечують функціонування об’єктів критичної інфраструктури;

державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування.

У випадку, якщо зазначені категорії громадян загинули чи померли за наведених обставин, право на отримання грошової допомоги переходить до членів їхніх сімей.

Хто з членів родини може претендувати на грошову допомогу у Запоріжжі

Отримати виплати мають право:

діти загиблого (у тому числі усиновлені, зачаті за його життя і народжені після смерті, а також ті, щодо яких особа була позбавлена батьківських прав);

один із подружжя, який пережив загиблого;

батьки (усиновлювачі), якщо вони не були позбавлені батьківських прав або якщо такі права були відновлені;

онуки, за умови що батьки на момент загибелі вже померли;

жінка чи чоловік, які проживали із загиблим однією сім’єю без офіційно зареєстрованого шлюбу, якщо цей факт підтверджено рішенням суду;

утриманці загиблого, визначені у відповідності до положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Сума виплат залежить від встановленої групи інвалідності:

для осіб з інвалідністю першої групи — 800 000 гривень;

для осіб з інвалідністю другої групи — 500 000 гривень;

для осіб з інвалідністю третьої групи — 200 000 гривень;

у разі загибелі або смерті — 1 000 000 гривень.

Право на отримання допомоги необхідно реалізувати протягом трьох років від моменту набуття підстав для її призначення.

Для оформлення виплат громадяни можуть:

звернутися особисто або через законного представника до відділення Пенсійного фонду України;

подати заяву дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, додавши скановані копії необхідних документів та підписавши заяву кваліфікованим електронним підписом.

Разом із заявою слід підготувати такі документи:

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

акт розслідування чи спеціального розслідування нещасного випадку;

довідку до акта медико-соціальної експертизи;

свідоцтво про смерть (у випадку загибелі);

рішення суду про недієздатність або про призначення опікуна (за необхідності);

документи, що підтверджують родинний зв’язок членів сім’ї загиблого чи померлого;

довідку з навчального закладу для дітей віком до 23 років;

висновок судово-медичної експертизи із зазначенням причин смерті або загибелі;

судове рішення або нотаріально посвідчений документ, що підтверджує факт перебування загиблого на утриманні відповідної особи.

