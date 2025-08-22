Частина укранців може отримати від держави грошову допомогу у Запоріжжі у розмірі до 800 тисяч гривень, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Правозахисної спілки інвалідів".
Йдеться про державну одноразову грошову допомогу у Запоріжжі, яка надається громадянам у випадках отримання інвалідності внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи захворювань, що виникли у зв’язку з виконанням службових, посадових або професійних обов’язків.
Таке право поширюється на тих осіб, які постраждали під час збройної агресії рф проти України після 24 лютого 2022 року, перебуваючи в районах проведення воєнних дій, а також у місцевостях, що зазнали бомбардувань, авіаційних ударів чи інших форм збройних нападів.
Право на отримання цієї виплати мають:
- працівники підприємств, що забезпечують функціонування об’єктів критичної інфраструктури;
- державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування.
У випадку, якщо зазначені категорії громадян загинули чи померли за наведених обставин, право на отримання грошової допомоги переходить до членів їхніх сімей.
Хто з членів родини може претендувати на грошову допомогу у Запоріжжі
Отримати виплати мають право:
- діти загиблого (у тому числі усиновлені, зачаті за його життя і народжені після смерті, а також ті, щодо яких особа була позбавлена батьківських прав);
- один із подружжя, який пережив загиблого;
- батьки (усиновлювачі), якщо вони не були позбавлені батьківських прав або якщо такі права були відновлені;
- онуки, за умови що батьки на момент загибелі вже померли;
- жінка чи чоловік, які проживали із загиблим однією сім’єю без офіційно зареєстрованого шлюбу, якщо цей факт підтверджено рішенням суду;
- утриманці загиблого, визначені у відповідності до положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Сума виплат залежить від встановленої групи інвалідності:
- для осіб з інвалідністю першої групи — 800 000 гривень;
- для осіб з інвалідністю другої групи — 500 000 гривень;
- для осіб з інвалідністю третьої групи — 200 000 гривень;
- у разі загибелі або смерті — 1 000 000 гривень.
Право на отримання допомоги необхідно реалізувати протягом трьох років від моменту набуття підстав для її призначення.
Для оформлення виплат громадяни можуть:
- звернутися особисто або через законного представника до відділення Пенсійного фонду України;
- подати заяву дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, додавши скановані копії необхідних документів та підписавши заяву кваліфікованим електронним підписом.
Разом із заявою слід підготувати такі документи:
- паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- акт розслідування чи спеціального розслідування нещасного випадку;
- довідку до акта медико-соціальної експертизи;
- свідоцтво про смерть (у випадку загибелі);
- рішення суду про недієздатність або про призначення опікуна (за необхідності);
- документи, що підтверджують родинний зв’язок членів сім’ї загиблого чи померлого;
- довідку з навчального закладу для дітей віком до 23 років;
- висновок судово-медичної експертизи із зазначенням причин смерті або загибелі;
- судове рішення або нотаріально посвідчений документ, що підтверджує факт перебування загиблого на утриманні відповідної особи.
