Графік відключення світла на тиждень з 18 по 24 серпня в Запорізькій області було введено через масштабні ремонты.

Графік відключення світла на тиждень з 18 по 24 серпня в Запорізькій області вводиться у десятках населених пунктів через планові технічні роботи, повідомляє Politeka.

Про це попередили у Запоріжжяобленерго.

Знеструмлення триватимуть протягом усього тижня у багатьох населених пунктах. Графік відключення світла на тиждень з 18 по 24 серпня в Запорізькій області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні.

В понеділок, 18.08 електропостачання буде повністю відсутнє в селах Долинське, Новосергіївка, Уділенське, Смоляне. Обмеження триватимуть з 9 до 17 години.

У вівторок, 19.08 будуть діяти знеструмлення з 9 до 17:00 в селі Юльївка на вулицях Степна 1, 2, 2а, 3; Шевченка 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Дружби 1/2, 2, 3 , 5. Також обмеження торнуться Сонячного на вул. Престижна 36 а; Степна 64, 66, 68, 70; Будівельників 19, 20, 24, 67, 68, 69, 70, 71, 94а, 32, 34, 35, 76, 76а, 72а, 71а; вул. Дніпровські пороги 11, 60, 62, 66.

На середу, 20 числа, заплановані роботи у такиєх населених пунктах: Новоселище, Сонячне, Канівське.

У четвер 21.08 обмеження стануться з 09:00 до 17:00 в Новопетрівках вул. Центральна 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84а. Також вимкнення чекають Хортицю, яку знеструмлять повністю.

У п'ятницю 22.08, через ремонт електрообладнання з 09:00 –17:00 повністю відключать - Долинське, Новосергіївка, Уділенське та Смоляне.

Графік відключення світла на тиждень з 18 по 24 серпня в Запорізькій області створено заздалегідь, тому жителям рекомендується підготуватись: зарядити гаджети, перевірити ліхтарі та врахувати часові обмеження в повсякденних справах.

