График отключения света на неделю с 18 по 24 августа в Запорожской области был введен из-за масштабных ремонтов.

График отключения света на неделю с 18 по 24 августа в Запорожской области вводится в десятках населенных пунктов из-за плановых технических работ, сообщает Politeka.

Об этом предупредили в Запорожьеоблэнерго.

Обесточение будет продолжаться в течение всей недели во многих населенных пунктах. График отключения света на неделю с 18 по 24 августа в Запорожской области был введен из-за масштабных ремонтных работ в регионе.

В понедельник, 18.08, электроснабжение будет полностью отсутствовать в селах Долинское, Новосергеевка, Удиленское, Смоляное. Ограничения продлятся с 9 до 17 часов.

Во вторник, 19.08 будут действовать обесточения с 9 до 17:00 в селе Юльевка по улицам Степная 1, 2, 2а, 3; Шевченко 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Дружбы 1/2, 2, 3, 5. Также ограничения коснутся Солнечного на ул. Престижная 36 а; Степная 64, 66, 68, 70; Будивельныкив 19, 20, 24, 67, 68, 69, 70, 71, 94а, 32, 34, 35, 76, 76а, 72а, 71а; ул. Днепровские пороги 11, 60, 62, 66.

На среду, 20 числа, запланированы работы в таких населенных пунктах: Новоселище, Солнечное, Каневское.

В четверг 21.08 ограничения пройдут с 09:00 до 17:00 в Новопетровках ул. Центральная 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 1 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84а. Также отключения ждут Хортицу, которую обесточат полностью.

В пятницу 22.08, из-за ремонта электрооборудования с 09:00 –17:00 полностью отключат - Долинское, Новосергеевка, Удиленское и Смоляное.

График отключения света на неделю с 18 по 24 августа в Запорожской области создан заранее, поэтому жителям рекомендуется подготовиться: зарядить гаджеты, проверить фонари и учесть временные ограничения повседневным делам.

