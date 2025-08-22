Стало известно, кто из украинских граждан имеет право на получение этой денежной помощи в Запорожье.

Часть украинцев может получить от государства денежную помощь в Запорожье в размере до 800 тысяч гривен, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Правозащитного союза инвалидов".

Речь идет о государственной единовременной денежной помощи в Запорожье, которая предоставляется гражданам в случаях получения инвалидности вследствие ранения, увечья, контузии или заболеваний, возникших в связи с исполнением служебных, должностных или профессиональных обязанностей.

Такое право распространяется на тех лиц, которые пострадали во время вооруженной агрессии РФ против Украины после 24 февраля 2022 года, находясь в районах проведения военных действий, а также в местностях бомбардировок, авиационных ударов или других форм вооруженных нападений.

Право на получение этой выплаты имеют:

работники предприятий, обеспечивающих функционирование объектов критической инфраструктуры;

государственные служащие и должностные лица органов местного самоуправления

В случае, если указанные категории граждан погибли или умерли в приведенных обстоятельствах, право на получение денежной помощи переходит к членам их семей.

Кто из членов семьи может претендовать на пособие в Запорожье

Получить выплаты вправе:

дети погибшего (в том числе усыновленные, зачатые при его жизни и рожденные после смерти, а также те, в отношении которых лицо было лишено родительских прав);

один из супругов, переживший погибшего;

родители (усыновители), если они не были лишены родительских прав или если такие права были восстановлены;

внуки, при условии, что родители к моменту гибели уже умерли;

женщина или мужчина, проживавшие с погибшим одной семьей без официально зарегистрированного брака, если этот факт подтвержден решением суда;

иждивенцы погибшего, определенные в соответствии с положениями Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Сумма выплат зависит от установленной группы инвалидности:

для лиц с инвалидностью первой группы - 800 000 гривен;

для лиц с инвалидностью второй группы - 500 000 гривен;

для лиц с инвалидностью третьей группы - 200 000 гривен;

в случае гибели или смерти – 1 000 000 гривен.

Право на получение помощи необходимо реализовать в течение трех лет с момента получения оснований для его назначения.

Для оформления выплат граждане могут:

обратиться лично или через законного представителя в отделение Пенсионного фонда Украины;

подать заявление дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, добавив сканированные копии необходимых документов и подписав заявление квалифицированной электронной подписью.

Вместе с заявлением следует подготовить следующие документы:

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

акт расследования или специального расследования несчастного случая;

справка к акту медико-социальной экспертизы;

свидетельство о смерти (в случае гибели);

решение суда о недееспособности или о назначении опекуна (при необходимости);

документы, подтверждающие родственную связь членов семьи погибшего или умершего;

справку из учебного заведения для детей младше 23 лет;

заключение судебно-медицинской экспертизы с указанием причин смерти или гибели;

судебное решение или нотариально удостоверенный документ, подтверждающий факт нахождения погибшего на иждивении соответствующего лица.

