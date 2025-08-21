Стало відомо, хто може отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Миколаївській області.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається лише тим українцям, що відповідають певним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Виплата передбачена постановою Кабміну.

Відповідно до статей 4 та 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», а також згідно з постановами Кабінету Міністрів, для самотніх пенсіонерів передбачена спеціальна щомісячна фінансова підтримка.

Розмір цієї доплати безпосередньо залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Станом на кінець 2024 року вона складає 40% від прожиткового мінімуму, тобто 944 грн (розрахунок проводиться від базової суми 2361 грн).

Хто може отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Миколаївській області

Право на таку виплату мають лише ті громадяни, які відповідають низці чітких критеріїв:

вік — від 80 років і старше;

проживання наодинці, без підтримки близьких чи родичів;

наявність виключно пенсії за віком (без інших видів державних виплат чи соціальної допомоги);

підтверджена потреба у постійному сторонньому догляді.

Варто підкреслити: доплата не призначається тим людям, які отримують пенсію по інвалідності чи будь-які інші соціальні виплати, окрім пенсії за віком.

Як оформити грошову допомогу для пенсіонерів у Миколаївській області

Щоб скористатися правом на цю фінансову підтримку, пенсіонеру потрібно звернутися до Пенсійного фонду України. Для розгляду питання необхідно підготувати та подати пакет документів, до якого входять:

медичні висновки, що підтверджують стан здоров’я та необхідність у регулярному догляді;

паспорт громадянина України та ідентифікаційний код;

офіційна довідка (виписка), яка засвідчує відсутність інших соціальних виплат, окрім пенсії за віком.

