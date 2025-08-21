Стало известно, кто может получить денежную помощь для пенсионеров в Николаевской области.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется только украинцам, которые отвечают определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Она предусмотрена постановлением Кабмина.

Согласно статьям 4 и 7 Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью», а также согласно постановлениям Кабинета Министров, для одиноких пенсионеров предусмотрена специальная ежемесячная финансовая поддержка.

Размер этой доплаты напрямую зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. По состоянию на конец 2024 года она составляет 40% прожиточного минимума, то есть 944 грн (расчет производится от базовой суммы 2361 грн).

Кто может получить денежную помощь для пенсионеров в Николаевской области

Право на такую выплату имеют только те граждане, которые отвечают ряду четких критериев:

возраст - от 80 лет и старше;

проживание наедине, без поддержки близких или родственников;

наличие исключительно пенсии по возрасту (без других видов государственных выплат или социальной поддержки);

подтверждена потребность в постоянном постороннем уходе.

Следует подчеркнуть: доплата не назначается тем людям, которые получают пенсию по инвалидности или какие-либо другие социальные выплаты, кроме пенсии по возрасту.

Как оформить денежную помощь для пенсионеров в Николаевской области

Чтобы воспользоваться правом на эту финансовую поддержку, украинцу следует обратиться в Пенсионный фонд Украины. Для рассмотрения вопроса необходимо подготовить и представить пакет документов, в который входят:

медицинские выводы, подтверждающие состояние здоровья и необходимость в регулярном уходе;

паспорт гражданина Украины и идентификационный код;

официальная справка (выписка), удостоверяющая отсутствие других социальных выплат.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области: украинцам доступны выплаты до 11 тысяч гривен.

Также Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Николаевской области: где можно получить разные виды продовольственной помощи.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области: украинцам готовы оказать новую поддержку.