Урожай 2025 року не обіцяє бути значно кращим, тому аграрії та низка експертів попереджають про дефіцит продуктів у Львівській області та інших регіонах України, повідомляє Politeka.net.

За прогнозом Українського клубу аграрного бізнесу, цього року збере близько 77,6 мільйона тонн зернових та олійних культур — майже стільки ж, як і минулого сезону — коли зафіксували нестачу.

Як пояснює керівниця аналітичного відділу УКАБ Світлана Литвин, очікується, що обсяг зернових складе приблизно 57,7 мільйона тонн, що на 3% більше, ніж торік. Натомість олійних культур планується 19,9 мільйона тонн, що на 6% менше. Загальна врожайність цьогоріч нижча, проте зміна структури посівів частково компенсує втрати: фермери засіяли більше кукурудзи, яка дає вищий вихід зерна. Дефіцит продуктів у Львівській області та інших регіонах можливий в першу чергу на овочі та фрукти - через це ціни можуть повзти вгору.

Складність цьогорічної посівної полягала в тому, що аграріям було важко визначити оптимальні терміни сівби: існувала загроза як весняних заморозків, так і червневої спеки.

Ще однією серйозною загрозою для врожаю стали шкідники. У червні та липні в центральних і південних регіонах країни масово поширилася сарана різних видів. Вона переважно живиться злаковими культурами, але може знищувати й овочі. Розмножується сарана у глинистих ґрунтах, зокрема в очеретах біля водойм, і швидко переміщується за допомогою вітру. Крім того, в Україні зафіксовано активне поширення картопляної та томатної молі, що завдають шкоди овочевим культурам.

Попри можливий дефіцит продуктів у Львівській області та інших регіонах України, в НБУ зазначають, що в окремих сегментах ситуація може бути кращою, ніж торік, коли ціни на овочі та фрукти зросли в кілька разів через дефіцит. За нинішніми прогнозами, овочів планується зібрати (на 11,5% більше, ніж торік), картоплі — (зростання на 10,7%), плодово-ягідних культур — (зменшення на 12,4%).

Втім, не всі експерти поділяють цей оптимізм, вважаючи, що частина прогнозів створена радше для підтримки позитивних економічних очікувань. Так, виробники насіннєвої картоплі прогнозують падіння врожаю на 25–30% через весняні заморозки та нестабільну погоду в липні.

Джерело: hromadske.ua

