Несмотря на возможный дефицит продуктов во Львовской области и других регионах Украины, в НБУ выдают положительный прогноз.

Урожай 2025 года не обещает быть значительно лучше, поэтому аграрии и ряд экспертов предупреждают о дефиците продуктов во Львовской области и других регионах Украины, сообщает Politeka.net.

По прогнозу Украинского клуба аграрного бизнеса, в этом году соберет около 77,6 миллиона тонн зерновых и масличных культур – почти столько же, как и в прошлом сезоне – когда зафиксировали недостаток.

Как объясняет руководитель аналитического отдела УКАБ Светлана Литвин, ожидается, что объем зерновых составит примерно 57,7 миллиона тонн, что на 3% больше, чем в прошлом. Масличных культур планируется 19,9 миллиона тонн, что на 6% меньше. Общая урожайность в этом году ниже, но изменение структуры посевов частично компенсирует потери: фермеры засеяли больше кукурузы, которая дает более высокий выход зерна. Дефицит продуктов во Львовской области и других регионах возможен в первую очередь на овощи и фрукты – из-за этого цены могут ползти вверх.

Сложность посевной в этом году заключалась в том, что аграриям было трудно определить оптимальные сроки сева: существовала угроза как весенних заморозков, так и июньской жары.

Еще одной серьезной угрозой урожаю стали вредители. В июне и июле в центральных и южных регионах страны массово распространилась саранча разных видов. Она в основном питается злаковыми культурами, но может уничтожать и овощи. Размножается саранча в глинистых почвах, в частности в камышах у водоемов, и быстро перемещается с помощью ветра. Кроме того, в Украине зафиксировано активное распространение картофельной и томатной моли, что наносит ущерб овощным культурам.

Несмотря на возможный дефицит продуктов во Львовской области и других регионах Украины, в НБУ отмечают, что в отдельных сегментах ситуация может быть лучше, чем в прошлом, когда цены на овощи и фрукты выросли в несколько раз из-за дефицита. По нынешним прогнозам, овощей планируется собрать (на 11,5% больше, чем в прошлом году), картофеля (рост на 10,7%), плодово-ягодных культур (уменьшение на 12,4%).

Впрочем, не все эксперты разделяют этот оптимизм, считая, что часть прогнозов создана скорее для поддержания положительных экономических ожиданий. Так, производители семенного картофеля прогнозируют падение урожая на 25–30% из-за весенних заморозков и нестабильной погоды в июле.

Источник: hromadske.ua

