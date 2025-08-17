Графік відключення світла на тиждень з 18 по 24 серпня в Кіровоградській області створено заздалегідь,

Графік відключення світла на тиждень з з 18 по 24 серпня в Кіровоградській області вводиться у десятках населених пунктів через планові технічні роботи, повідомляє Politeka.

Про це попередили у Кіровоградобленерго.

Знеструмлення триватимуть протягом усього тижня у багатьох населених пунктах. Графік відключення світла на тиждень з з 18 по 24 серпня в Кіровоградській області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні.

В понеділок, 18.08 електропостачання буде частково відсутнє в таких населених пунктах: Капітанівка, Прищепівка, Тишківка, Турія. Обмеження триватимуть з 8:40 до 18 години вечора.

У вівторок, 19.08 будуть діяти знеструмлення з 8:40 до 19:00 в селі Мар'ївка на вулицях Лесі Українки, 4, 1-6, 8, 11-13; Садова, 1-3, 5, 10-12; Степова, 2-5, 7-8, 11, 13-14, 19-21, 23; Центральна, 1-3, 5, 8-12, 14-17, 19-22, 24, 26-30, 33-36, 38; Набережна, 1, 3, 5-6, 8-9, 13, 16; Шевченка, 2, 4, 7-9, 11-12, 14-15, 19, 21-22, 24, 26.

Також обмеження торнуться Пурпурівку на вул. Леоніда Каденюка, 1-20; Лесі Українки, 3-5, 7-14, 16; Молодіжна, 1-9, 11-12, 14, 16-19, 21-29; С оборна, 1-11, 13, 13А, 14-25, 27-31; Шкільна, 1-2, 5, 5А, 6-12, 14, 16-22, 24-25, 27-28, 32-34, 37.

На середу, 20 числа, заплановані роботи у такиєх населених пунктах: Іванівка, Мар'янопіль, Пурпурівка, Ганнівка, Костянтинівка, Мар'ївка.

У четвер 21.08 обмеження стануться з 08:40 до 18:00 в селі Веселівка на вул. Буличівська, 1-5, 7-9, 11-12, 14; в Костянтинівці, на вулицях Дружби, 81, 84-85, 89-91, 91А, 92-94, 96-102, 104 та Степова, 2-3, 5-12, 18-19, 19А, 20. Через плановий ремонт обмеження зачеплять Капітанівку по вул. Добровольців, 1, 1А, 2-4, 6-10, 10А, 12/1, 12/2, 14, 16.

У п'ятницю 22.08, через ремонт електрообладнання з 09:00 –18:00 відключать світло у - Кам'янці, Константинівці, Уділенське та Смоляне.

