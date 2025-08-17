График отключения света на неделю с 18 по 24 августа в Кировоградской области создан заранее.

График отключения света на неделю с 18 по 24 августа в Кировоградской области вводится в десятках населенных пунктов из-за плановых технических работ, сообщает Politeka.

Об этом сообщили в Кировоградоблэнерго.

Обесточение будет продолжаться в течение всей недели во многих населенных пунктах. График отключения света на неделю с 18 по 24 августав Кировоградской области был введен из-за масштабных ремонтных работ в регионе.

В понедельник, 18.08 электроснабжение частично отсутствует в таких населенных пунктах: Капитанивка, Прищепивка, Тышкивка, Турия. Ограничения продлятся с 8:40 до 18 часов вечера.

Во вторник, 19:08 будут действовать обесточения с 8:40 до 19:00 в селе Марьевка на улицах Леси Украинки, 4, 1-6, 8, 11-13; Садовая, 1-3, 5, 10-12; Степова, 2-5, 7-8, 11, 13-14, 19-21, 23; Центральная, 1-3, 5, 8-12, 14-17, 19-22, 24, 26-30, 33-36, 38; Набережная, 1, 3, 5-6, 8-9, 13, 16; Шевченко, 2, 4, 7-9, 11-12, 14-15, 19, 21-22, 24, 26.

Также ограничения коснутся Пурпуривки на ул. Леонида Каденюка, 1-20; Леси Украинки, 3-5, 7-14, 16; Молодежная, 1-9, 11-12, 14, 16-19, 21-29; Соборная, 1-11, 13, 13А, 14-25, 27-31; Школьная, 1-2, 5, 5А, 6-12, 14, 16-22, 24-25, 27-28, 32-34, 37.

На среду, 20 числа, запланированы работы в таких населенных пунктах: Иванивка, Марьянопиль, Пурпуривка, Ганнивка, Константынивка, Марьевка.

В четверг 21.08 ограничения произойдут с 08:40 до 18:00 в селе Веселивка по ул. Буличевская, 1-5, 7-9, 11-12, 14; в Константиновке, на улицах Дружбы, 81, 84-85, 89-91, 91А, 92-94, 96-102, 104 и Степова, 2-3, 5-12, 18-19, 19А, 20. Из-за планового ремонта ограничения зацепят. Добровольцев, 1, 1А, 2-4, 6-10, 10А, 12/1, 12/2, 14, 16.

В пятницу 22.08, из-за ремонта электрооборудования с 09:00 –18:00 отключат свет в Каменке, Константиновке, Удиленском и Смоляном.

