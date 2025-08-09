Безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області є необхідною підтримкою для людей, які опинилися в складних умовах і потребують допомоги.

Безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області пропонується людям, які втратили домівки внаслідок воєнних дій, повідомляє Politeka.

Притулок можуть надати представники органів влади, волонтерські ініціативи, приватні власники або комунальні установи.

Перевірену інформацію про доступні варіанти тимчасового розміщення, наявність місць і контакти можна знайти на ресурсі "Там, де вас чекають". Для пошуку слід скористатися платформою "Прихисток"»: необхідно обрати регіон, зазначити кількість осіб і склад сім’ї — система сформує перелік відповідних варіантів. Далі потрібно самостійно звертатися до власників. Аналогічно функціонує сайт "Допомагай", де також публікують пропозиції.

Розміщення у спеціалізованих осередках організовують обласні та місцеві адміністрації. Щоб потрапити до таких установ, необхідно повідомити про потребу під час евакуації, звернутися до гуманітарного штабу або зателефонувати за номером гарячої лінії.

Крім того, переселенці можуть отримати матеріальну підтримку через органи соціального захисту. Громадяни, які надають своє житло без оплати, мають можливість оформити компенсацію — для цього слід подати відповідну заяву до місцевої ради.

Безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області — це необхідна підтримка для людей, які опинилися в складних умовах і потребують допомоги для відновлення стабільності.

До слова, у Кіровоградській області також можна отримати безкоштовні продукти. Організація ADRA Україна спрямовує свої зусилля на подолання наслідків війни, соціальної вразливості, економічних криз, бідності та надзвичайних ситуацій.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО з липня: які документи потрібні для оформлення допомоги.