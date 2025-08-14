Подорожчання крупи в Кіровоградській області зафіксовано у різних супермаркетах, де відстежують зміни цін на популярний продукт, повідомляє Politeka.

Актуальну динаміку цін пропонує сайт Мінфін.

Середня вартість манки Хуторок, фасованої по 800 грамів, станом на 14 серпня 2025 року становить 35,78 грн. У Metro цей продукт можна придбати за 34,56, а в Novus — за 36,99.

Середньомісячні розцінки у липні 2025 року свідчать про такі показники: Novus — 36,52 грн, Metro — 28,83. Загальний середній цінник за місяць становила 32,68. Індекс споживчих цін за останній місяць показує стабільність вартості до початку серпня: від 14 липня до 8 серпня розцінки залишалися на рівні 32,91 грн, а з 9 серпня почалося підвищення до 35,78, що відображає збільшення середніх розцінок на 2,87 порівняно з серединою липня.

У місцевих магазинах мережі Сільпо представлений широкий асортимент манки різних брендів та фасувань. Наприклад, крупа Nalle манна, 500 г, продається за 74,99 грн. Крупа манна Pere Premium, 700 г, оцінюється у 74,49, а крупа Селянка манна, 800 г, коштує 28,99.

Отже, подорожчання крупи в Кіровоградській області демонструє поступове підвищення середніх цін на популярний продукт у великих супермаркетах та локальних торговельних точках. Дані відображають стабільний ріст вартості протягом останнього місяця, а також коливання, що дозволяє споживачам оцінити зміни на ринку бакалії та планувати витрати на крупу.

До слова, у Кіровоградській області також повідомляли про дефіцит продуктів.

Очікується подальше підвищення вартості молочної сировини в серпні. Імовірне зростання становитиме 20–30 коп. через високий попит. Проте залишаються ризики здешевлення через ситуацію з експортом до ЄС.

