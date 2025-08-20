У серпні 2025 року частина пенсіонерів отримає грошову допомогу у Черкаській області, приурочену до Дня Незалежності України, повідомляє Politeka.net.
В ПФУ розкрили деталі.
Традиційно держава надає разові виплати тим, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, захищав її зі зброєю в руках, ветеранам війни та громадянам, які постраждали від нацистських переслідувань.
Хто має право на отримання грошової допомоги у Черкаській області:
Особи з інвалідністю внаслідок війни:
- I група — 3100 гривень;
- II група — 2900 гривень;
- III група — 2700 гривень.
Громадяни з особливими заслугами перед Батьківщиною — 3100 грн.
- Учасники бойових дій, постраждалі під час Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні, а також діти, народжені у місцях примусового утримання — 1000 грн.
- Члени сімей загиблих ветеранів та захисників, а також вдови й вдівці померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни — 650 грн.
- Учасники війни, колишні в’язні, примусово вивезені на роботи, діти партизанів, підпільників та інших борців з нацизмом у тилу ворога — 450 грн.
Як отримати грошову допомогу у Черкаській області
- Для пенсіонерів отримають щорічну виплату автоматично разом із серпневою пенсією.
- Ветерани, які служать або працюють, — кошти будуть перераховані через військову частину чи роботодавця (за умови, що останній вчасно подасть заявку).
- Ті, хто має право на виплату, але не є пенсіонером і не проходить службу чи не працює, повинні самостійно звернутися із заявою до Пенсійного фонду України.
Терміни та способи подання заяви
Подати документи необхідно до 1 серпня 2025 року одним із трьох способів:
- особисто — у сервісному центрі ПФУ або в ЦНАП за місцем проживання;
- поштою — на адресу територіального органу ПФУ;
- онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ (з використанням кваліфікованого електронного підпису).
Що зазначити у заяві
- дані паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- номер банківського рахунку;
- реквізити посвідчення, що підтверджує право на виплату.
