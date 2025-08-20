У серпні 2025 року частина пенсіонерів отримає грошову допомогу у Черкаській області, приурочену до Дня Незалежності України, повідомляє Politeka.net.

В ПФУ розкрили деталі.

Традиційно держава надає разові виплати тим, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, захищав її зі зброєю в руках, ветеранам війни та громадянам, які постраждали від нацистських переслідувань.

Хто має право на отримання грошової допомоги у Черкаській області:

Особи з інвалідністю внаслідок війни:

  • I група — 3100 гривень;
  • II група — 2900 гривень;
  • III група — 2700 гривень.

Громадяни з особливими заслугами перед Батьківщиною — 3100 грн.

  • Учасники бойових дій, постраждалі під час Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні, а також діти, народжені у місцях примусового утримання — 1000 грн.
  • Члени сімей загиблих ветеранів та захисників, а також вдови й вдівці померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни — 650 грн.
  • Учасники війни, колишні в’язні, примусово вивезені на роботи, діти партизанів, підпільників та інших борців з нацизмом у тилу ворога — 450 грн.

Виплати для ВПО в Полтавській області

Як отримати грошову допомогу у Черкаській області

  • Для пенсіонерів отримають щорічну виплату автоматично разом із серпневою пенсією.
  • Ветерани, які служать або працюють, — кошти будуть перераховані через військову частину чи роботодавця (за умови, що останній вчасно подасть заявку).
  • Ті, хто має право на виплату, але не є пенсіонером і не проходить службу чи не працює, повинні самостійно звернутися із заявою до Пенсійного фонду України.

Терміни та способи подання заяви

Подати документи необхідно до 1 серпня 2025 року одним із трьох способів:

  • особисто — у сервісному центрі ПФУ або в ЦНАП за місцем проживання;
  • поштою — на адресу територіального органу ПФУ;
  • онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ (з використанням кваліфікованого електронного підпису).

Що зазначити у заяві

  • дані паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • номер банківського рахунку;
  • реквізити посвідчення, що підтверджує право на виплату.

