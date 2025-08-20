Сума грошової допомоги для пенсіонерів у Черкаській області залежить від категорії отримувача.

У серпні 2025 року частина пенсіонерів отримає грошову допомогу у Черкаській області, приурочену до Дня Незалежності України, повідомляє Politeka.net.

В ПФУ розкрили деталі.

Традиційно держава надає разові виплати тим, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, захищав її зі зброєю в руках, ветеранам війни та громадянам, які постраждали від нацистських переслідувань.

Хто має право на отримання грошової допомоги у Черкаській області:

Особи з інвалідністю внаслідок війни:

I група — 3100 гривень;

II група — 2900 гривень;

III група — 2700 гривень.

Громадяни з особливими заслугами перед Батьківщиною — 3100 грн.

Учасники бойових дій, постраждалі під час Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні, а також діти, народжені у місцях примусового утримання — 1000 грн.

Члени сімей загиблих ветеранів та захисників, а також вдови й вдівці померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни — 650 грн.

Учасники війни, колишні в’язні, примусово вивезені на роботи, діти партизанів, підпільників та інших борців з нацизмом у тилу ворога — 450 грн.

Як отримати грошову допомогу у Черкаській області

Для пенсіонерів отримають щорічну виплату автоматично разом із серпневою пенсією.

Ветерани, які служать або працюють, — кошти будуть перераховані через військову частину чи роботодавця (за умови, що останній вчасно подасть заявку).

Ті, хто має право на виплату, але не є пенсіонером і не проходить службу чи не працює, повинні самостійно звернутися із заявою до Пенсійного фонду України.

Терміни та способи подання заяви

Подати документи необхідно до 1 серпня 2025 року одним із трьох способів:

особисто — у сервісному центрі ПФУ або в ЦНАП за місцем проживання;

поштою — на адресу територіального органу ПФУ;

онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ (з використанням кваліфікованого електронного підпису).

Що зазначити у заяві

дані паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

номер банківського рахунку;

реквізити посвідчення, що підтверджує право на виплату.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкасах: українцям безкоштовно надають важливу послугу.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Черкаській області: у ПФУ попередили, коли українцям можуть відмовити у допомозі.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкасах: українців готові підтримати, що варто знати.