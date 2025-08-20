Сумма денежной помощи для пенсионеров в Черкасской области зависит от категории получателя.

В августе 2025 года часть пенсионеров получит денежную помощь в Черкасской области, приуроченную ко Дню Независимости Украины, сообщает Politeka.net.

В ПФУ вскрыли детали.

Традиционно государство предоставляет разовые выплаты тем, кто имеет особые заслуги перед Родиной, защищал его с оружием в руках, ветеранам войны и гражданам, пострадавшим от нацистских преследований.

Кто имеет право на получение денежной помощи в Черкасской области:

Лица с инвалидностью в результате войны:

I группа - 3100 гривен;

II группа - 2900 гривен;

III группа - 2700 гривен.

Граждане с особыми заслугами перед Родиной - 3100 грн.

Участники боевых действий , пострадавшие во время Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные, а также дети, рожденные в местах принудительного содержания – 1000 грн.

Члены семей погибших ветеранов и защитников , а также вдовы и вдовцы умерших участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны - 650 грн.

Участники войны, бывшие заключенные, принудительно вывезены на работы, дети партизан, подпольщиков и других борцов с нацизмом в тылу врага – 450 грн.

Как получить денежную помощь в Черкасской области

Для пенсионеров получат ежегодную выплату автоматически вместе с августовской пенсией.

Служащие или работающие ветераны — средства будут перечислены через воинскую часть или работодателя (при условии, что последний вовремя подаст заявку).

Те, кто имеет право на выплату, но не является пенсионером и не проходит службу или не работает, должны самостоятельно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины.

Сроки и способы подачи заявления

Представить документы необходимо до 1 августа 2025 года одним из трех способов:

лично - в сервисном центре ПФУ или в ЦНАП по месту жительства;

почтой - в адрес территориального органа ПФУ;

онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ (с использованием квалифицированной электронной подписи).

Что указать в заявлении

данные паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

номер банковского счета;

реквизиты удостоверения, подтверждающего право на выплату.

