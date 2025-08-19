Перепризначення грошової допомоги для ВПО в Миколаївській області на наступний період можливе лише у декількох випадках.

Триває підтримка внутрішньо переміщених осіб, проте вже у серпні частина переселенців може залишитися без грошової допомоги для ВПО в Миколаївській області, повідомляє Politeka.net.

Така ситуація виникне, якщо люди перестануть відповідати критеріям, визначеним у постанові Кабміну № 332.

Виплати призначає та здійснює Пенсійний фонд України для найбільш вразливих категорій переселенців, зокрема:

тих, хто виїхав із територій, де тривають чи тривали бойові дії, а також із тимчасово окупованих регіонів;

осіб, житло яких зруйноване чи визнане непридатним для проживання;

дітей, народжених у внутрішніх переселенців, що перебувають на обліку.

Розмір грошової допомоги для ВПО в Миколаївській області становить 3 000 грн для дітей та людей з інвалідністю і 2 000 грн для інших категорій переселенців.

Фінансова підтримка надається строком на шість місяців з місяця звернення, незалежно від дати подання заяви. Загальний період отримання такої підтримки не може перевищувати 12 місяців.

Перепризначення грошової допомоги для ВПО в Миколаївській області на наступний період можливе лише у випадках, коли у складі сім’ї є:

неповнолітні діти;

особи з інвалідністю;

пенсіонери;

пенсіонери; одинокі матері чи батьки, що виховують дитину;

багатодітні родини;

багатодітні родини; особи, які доглядають за людьми з інвалідністю або дітьми з інвалідністю;

громадяни, що проходять лікування або реабілітацію після поранень, отриманих унаслідок війни;

студенти та учні віком від 18 до 23 років, які навчаються на денній формі та не мають власної родини.

Повторне призначення (на інші шість місяців) буде неможливим, якщо родина більше не відповідає певним критеріям. Йдеться зокрема про випадок, коли середньомісячний дохід на одну особу в родині перевищить 9,44 тисячі гривень. Виплати не передбачаються також, якщо:

родина повернеться на стару адресу проживання;ʼ

відбудеться виїзд за межі країни на понад 30 днів поспіль або більш ніж 60 днів сумарно за шість місяців.

