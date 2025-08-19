Переназначение денежной помощи для ВПЛ в Николаевской области на следующий период возможно только в нескольких случаях.

Продолжается поддержка внутриперемещенных лиц, однако уже в августе часть переселенцев может остаться без денежной помощи для ВПЛ в Николаевской области, сообщает Politeka.net.

Такая ситуация возникнет, если люди перестанут отвечать критериям, определенным в постановлении Кабмина №332.

Выплаты назначает и осуществляет Пенсионный фонд Украины для наиболее уязвимых категорий переселенцев, в частности:

выехавших с территорий, где продолжаются или продолжались боевые действия, а также из временно оккупированных регионов;

лиц, жилье которых разрушено или признано непригодным к проживанию;

детей, рожденных у внутренних состоящих на учете переселенцев.

Размер денежной помощи для ВПЛ в Николаевской области составляет 3000 грн для детей и людей с инвалидностью и 2000 грн для других категорий переселенцев.

Финансовая поддержка предоставляется на шесть месяцев с месяца обращения, независимо от даты подачи заявления. Общий период получения такой поддержки не может превышать 12 месяцев.

Переназначение денежной помощи для ВПЛ в Николаевской области на следующий период возможно только в случаях, когда в составе семейства есть:

несовершеннолетние дети;

лица с инвалидностью;

пенсионеры;

одинокие матери или родители, воспитывающие ребенка;

многодетные;

многодетные; лица, ухаживающие за людьми с инвалидностью или детьми с инвалидностью;

граждане, проходящие лечение или реабилитацию после ранений, полученных в результате войны;

студенты и учащиеся от 18 до 23 лет, которые учатся на дневной форме и не имеют собственной семьи.

Повторное назначение будет невозможно, если семья больше не соответствует определенным критериям. Речь идет, в частности, о случае, когда среднемесячный доход на одного человека в семье превысит 9,44 тысячи гривен.

Выплаты не предусматриваются также, если: семья вернется в старый адрес проживания; состоится выезд за пределы страны более 30 дней подряд или более 60 дней суммарно за шесть месяцев.

