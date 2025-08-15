Відомо, які сім'ї можуть подати заявку на грошову допомогу для ВПО в Полтавській області

Благодійна організація оголосила про старт реєстрації на грошову допомога для ВПО та підтримки вразливих сімей в Полтавській області, пише Politeka.net.

Про це інформує пресслужба БО "СОС Дитячі Містечка Україна".

Проєкт реалізується за фінансової допомоги Уряду Німеччини та надає можливість отримати до 179 000 грн на розвиток або відновлення власної справи.

Як повідомляє пресслужба організації, нова ініціатива відкриває перспективи для батьків із дітьми, які прагнуть розпочати бізнес чи відродити раніше діючу справу. Проєкт «Соціально-економічне укріплення вразливих українських сімей» реалізується за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Хто може подати заявку на грошову допомогу для ВПО в Полтавській області:

батьки з дітьми, які проживають або зареєстровані як внутрішньо переміщені особи у Полтавській області;

батьки з вразливих сімей із неповнолітніми дітьми (неповні родини, сім’ї з особами з інвалідністю);

батьки з прийомних сімей, опікунських родин або дитячих будинків сімейного типу.

Учасники програми обов’язково проходитимуть навчання, яке включатиме:

дистанційні лекції та тренінги від досвідчених експертів;

індивідуальні консультації та менторський супровід;

допомогу у створенні бізнес-плану;

можливість отримати грант до 179 000 грн для запуску чи розвитку бізнесу.

Старт програми заплановано на 15 вересня 2025 року, а реєстрація триватиме до 31 серпня. Участь — безкоштовна.

Для подачі заявки потрібно заповнити онлайн-анкету. Запитання та пропозиції можна надсилати електронною поштою організаторам.

